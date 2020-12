Wallmerod/Weroth

Am Sonntag haben im Stadion von Wallmerod genau 70 Läuferinnen und Läufer aus dem Westerwald am Spendenlauf zugunsten des an Leukämie erkrankten Andreas Kronimus aus Weroth teilgenommen. Dabei sammelte jeder Läufer von seinen Sponsoren Spenden, die zu 100 Prozent an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zur Finanzierung von Typisierungen fließen. Die Vision der DKMS lautet: „Wir besiegen Blutkrebs. Wir wollen für jeden Blutkrebspatienten einen passenden Spender finden oder den Zugang zu Therapien ermöglichen – überall auf der Welt“, heißt es auf der Homepage der gemeinnützigen Organisation.