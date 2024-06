Plus Nentershausen

Westerwälder Feuerwehrleute sind geschickt am Lenker: Schwierige Fahrsituationen wie im Ernstfall

Von Andreas Egenolf

i Unter den Augen der strengen Wertungsrichter und gespannten Zuschauer galt es beim Geschicklichkeitsfahren der Feuerwehrleute in Nentershausen unter anderem, diese mit Pylonen markierte Wegstrecke zu durchfahren. Foto: Andreas Egenolf

Dass der Feuerwehralltag aus mehr als Retten, Löschen, Bergen und Schützen besteht, stellte der Kreisfeuerwehrverband Westerwald in Nentershausen unter Beweis: 39 Feuerwehrfrauen und -männer aus dem Westerwaldkreis und aus den benachbarten Kreisen Rhein-Lahn und Altenkirchen traten beim Geschicklichkeitsfahren für Einsatzkräfte an, um ihre Fähigkeiten in den Einsatzfahrzeugen zu zeigen.