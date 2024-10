Plus Hundsangen Westernreiterin Sonja Elmers: Sie ist Spitze in Deutschland bei Senior Reining Von Angela Baumeier i In der Disziplin Reining holte Sonja Elmers bei den deutschen Meisterschaften mit ihrem neunjährigen Quaterhorse Mag die Siegertrophäe. Für diesen Erfolg haben die Pferdewirtin und Mag hart trainiert. Foto: Mirjam Michels Ein Leben ohne Pferde? Für Sonja Elmers ist dieser Gedanke unrealistisch. Schon als Dreijährige wollte sie eine „Pferdefrau“ werden. Nun, als 30-Jährige, hat sie sich diesen Traum erfüllt. Sie hat mit ihrem Mann Pascal auf einem landwirtschaftlichen Pensionspferdebetrieb einen Teil der Anlage gepachtet, auf der rund 60 Pferde ihr Zuhause haben. Lesezeit: 3 Minuten

Dank der Eigentümerfamilie Jung ist der ehemalige „Hof am Buch“ in Hundsangen zur schmucken, modernen JU-Ranch geworden. Und: Vor wenigen Wochen ist die in Amerika geborene Frau, die als kleines Kind nach Deutschland kam, mit ihrem Wallach „Mag“ Deutsche Meisterin in der Senior Reining der Ersten Westerreiter Union (EWU) Deutschland ...