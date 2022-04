Die alte Burg von Rotenhain, die Realschule in Westerburg, Feuerwehrgerätehäuser und Rettungswachen in der Region – oder auch der Umbau des alten Hisgen-Gebäudes in Montabaur: Diese Bauprojekte sind beispielhaft und haben alle gemeinsam, dass sie vom Architekturbüro Schäfer in Westerburg verwirklicht wurden.