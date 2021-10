Westerburger Europa-Politiker im Interview: Wie profitiert der Westerwald von der EU, Herr Seekatz?

Der ehemalige Stadtbürgermeister von Westerburg und frühere Landtagsabgeordnete Ralf Seekatz (CDU) ist seit 2019 Mitglied im Europäischen Parlament. Was bedeutet die Arbeit eines Westerwälders auf EU-Ebene für den Westerwald? Die WZ sprach darüber mit dem Europa-Politiker in einem Interview. In der vergangenen Förderperiode, so war zu erfahren, standen für unsere Region 3,4 Millionen Euro an EU-Fördermitteln bereit. Nachfolgend der komplette Wortlaut des Interviews.