Plus Westerburg

Westerburger Bäckerei im Gesellenglück: Torben Trümper backt morgens gern Brot

i Bäckermeister Ramon Garcia und der frischgebackene Geselle Torben Trümper sind ein eingespieltes Team und stehen beide gerne in der Backstube. Das ist ein Glücksfall, denn für die Ausbildung zum Bäcker fehlen derzeit jegliche Bewerbungen, bedauert Garcia, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt und das eine gute Bilanz aufweist. Foto: Röder-Moldenhauer

Was mit einem Schulpraktikum begann, ist für den Schüler und seine Praktikumsfirma zum Glücksfall geworden: Torben Trümper aus Halbs steht jetzt als frischgebackener Bäckergeselle neben seinem Lehrherren Bäckermeister Ramon Garcia in der Backstube in Westerburg.