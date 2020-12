Westerburg: VG finanziert 13 Wehrleuten den Lkw-Führerschein

Westerburg

Wer heutzutage einen Lkw-Führerschein machen möchte, der muss mindestens 2000 Euro in die Hand nehmen. Höchstwahrscheinlich aber auch noch etwas mehr. Wer als Feuerwehrmann ehrenamtlich oder vielleicht auch hauptberuflich ein Tanklösch- oder ein Drehleiterfahrzeug fahren möchte, muss zwangsläufig dazu berechtigt sein, solch ein Fahrzeug zu steuern – und das geht nur mit einem Lkw-Führerschein. Die Verbandsgemeinde Westerburg hat daher 13 Feuerwehrleuten aus dem VG-Bereich den Erwerb des Führerscheins der Klasse C finanziert. „Mit den nun erworbenen Führerscheinen sind unsere Stützpunktwehren schon gut aufgestellt, die Ausbildung soll aber in regelmäßigen Abständen weitergeführt werden, um einen noch breiteren Personalstamm mit den notwendigen Führerscheinen ausstatten zu können“, machte Westerburgs VG-Bürgermeister Markus Hof deutlich. Die Kosten von rund 23.000 Euro wurden aus Etatmitteln zur Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute gedeckt.