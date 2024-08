Plus Westerburg

Westerburg in bester Feierlaune: Kirchweihfest bleibt Besuchermagnet

Von Ulrike Preis

i Der Vorsitzende der Kirmesgesellschaft Westerburg, Heiner Gertz (von rechts), und Stadtbürgermeister Janick Pape eröffneten am Samstagabend offiziell die Westerburger Kirmes 2024 und vollzogen im Beisein der Aktiven und vieler Gäste den Fassbieranstich. Foto: Ulrike Preis

Blasmusik erfreut die Menschen und auch Petrus, denn er ließ die Regenwolken vorbeiziehen, sodass in Westerburg am Samstag der Auftakt des Kirchweihfestes wie geplant gefeiert werden konnte. Bis spät in die Nacht hinein genossen die unzähligen Besucher auf dem Rathausplatz das vielfältige Angebot, für das die Kirmesgesellschaft in Kooperation mit der Stadt Westerburg noch bis einschließlich des heutigen Montags sorgt.