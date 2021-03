Auch am Montag ist die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Westerwaldkreis weiter gestiegen. Die Inzidenz lag am Nachmittag bei 118,4 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Das Gesundheitsamt meldete zudem erneut Infektionen in Bildungseinrichtungen. Betroffen sind dieses Mal die Burggarten-Schule in Hachenburg und die Pfarrer-Giesendorf-Grundschule in Dernbach mit jeweils einem Fall sowie die BBS in Montabaur mit zwei Fällen. tf