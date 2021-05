Westerwaldkreis

Wert liegt bei 66,4: Inzidenz im Kreis fast unverändert

Kaum Veränderungen hat es am Donnerstag bei der Sieben-Tage-Inzidenz gegeben. Das Landesuntersuchungsamt in Mainz meldete einen Wert von 66,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Westerwaldkreis, wo am heutigen Freitag die Notbremse des Bundes außer Kraft tritt.