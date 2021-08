Westerwaldkreis

Wert erreicht 70,8: Inzidenz im Westerwald steigt weiter

Kurz vor dem Ende der Sommerferien in Rheinland-Pfalz steigt Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen im Westerwaldkreis weiter an. Lag der Wert am Montag noch bei 64,4, so meldete das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch bereits eine Inzidenz von 70,8.