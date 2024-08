Plus Wirges

Werkstudentin aus Dernbach übernimmt Jugend- und Sozialarbeit in Wirges

i Als Werkstudentin betreut Emilia Berg aus Dernbach (rechts, mit ihrer bisherigen Ansprechpartnerin Sylvia Bijjou-Schwickert, vormals Erste Beigeordnete der Stadt) seit Mai den Jugendraum in Wirges. Foto: Maja Wagener

Seit Mai betreut Emilia Berg aus Dernbach den Jugendraum in Wirges als Werkstudentin. Nun stellte sich die Dernbacherin dem neuen Stadtrat vor. Nach ihrem Abschluss soll die 24-Jährige, die in Koblenz in Pädagogik studiert, die vakante Stelle als Jugend- und Sozialarbeiterin der Stadt Wirges übernehmen.