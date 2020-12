Bad Marienberg/Lautzenbrücken

In einer kreisübergreifenden Kooperation bauen die Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg derzeit eine neue, 2,7 Kilometer lange Abwasserverbindungsleitung, mit der die alte Teichkläranlage Lautzenbrücken an die Gruppenkläranlage Bad Marienberg-Langenbach angeschlossen wird. Kreisübergreifend ist das Projekt deshalb, weil in Lautzenbrücken auch schon seit vielen Jahren das Schmutzwasser aus Nisterberg (Kreis Altenkirchen) gereinigt wird, das jetzt eben auch zur Reinigung in den Marmer Stadtteil geleitet wird. Das Bauvorhaben wurde im vergangenen Jahr gestartet und nähert sich nun so langsam seinem Ende. Im Laufe des Jahres 2021 soll die erforderliche Technik komplett sein.