Plus Bad Marienberg

Werke in Bad Marienberger Geschäften: Kunstmeile leitet bunte Jahreszeit ein

Von Larissa Schütz

i Kunstmeile leitet bunte Jahreszeit ein Foto: Röder-Moldenhauer

Mit der Vernissage der Kunstmeile und dem bunten Markttreiben in Bad Marienberg wurde der Herbst willkommen geheißen. In diesem Jahr lockten das spätsommerliche Wetter und die Kunst in den Schaufenstern besonders viele Besucher in die Bismarckstraße. Bereits zum 26. Mal findet die Kunstmeile statt – eröffnet wurde sie mit einer stimmungsvollen Vernissage.