Wenn plötzlich Fabian Hambüchen in der Fanzone auftaucht: Markus Kratzer hält den Draht zu Olympiafans

i Beeindruckend: Der Pariser Eiffelturm und die olympischen Ringe bei Nacht. Foto: Alexander Schmidt

Die ersten Eindrücke von den Olympischen Spielen in Paris haben uns Alexander Schmidt und seine drei Kumpels ja bereits geschildert. Seit Freitag weilt das Wäller Quartett an der Seine, und auch am Sonntag gab es wieder einen Tag pickepackevoll mit sportlichen und nicht-sportlichen Höhepunkten, wie uns der Horbacher per Whatsapp berichtet.