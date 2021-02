Unverhofft kommt oft. leider. So oder so ähnlich werden wohl die Bewohner eines Hauses in der Eppenroder Straße in Nentershausen am vergangenen Dienstag gedacht haben, als ein Lkw in ihr Hoftor krachte. Schließlich war es bereits das zweite Mal binnen weniger Wochen, dass in dem Vorgarten ungebetener, motorisierter Besuch für Zerstörungen sorgte.