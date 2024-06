Plus Wirges

Wenn die kaputte Uhr in 40 Metern Höhe hängt: Industriekletterer arbeitet an Kirchturm in Wirges

Von Hans-Peter Metternich

i Nach der aufwendigen Reparatur mit zwei kletternden Fachmännern: Jetzt können die Wirgeser wieder von drei Seiten des Kirchturmes sehen, was die Stunde geschlagen hat. Foto: Hans-Peter Metternich

Vor einem Dreivierteljahr standen die Zeiger am Kirchturm im Wirges plötzlich still. Was passiert, wenn so eine besondere Uhr in 40 Metern Höhe repariert wird, konnten aufmerksame Wirgeser jüngst beobachten.