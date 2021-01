Alpenrod

Der Arbeitsplatz von Petra Schuff ist seit mehr als 35 Jahren unmittelbar vor großen und kleinen Zuschauern. Das Publikum gehört zu ihrem Beruf als Figurenspielerin dazu. Die Zuschauer sind die Antwort auf ihr Tun. So wie unzählige andere freischaffende Künstler hat auch sie das Corona-Jahr hart getroffen, denn das Gegenüber fehlt seit März nahezu komplett – von ein paar wenigen Auftritten, so zum Beispiel im Autokino in Altenkirchen, abgesehen.