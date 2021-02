Das Wetter wäre genau richtig für den Karnevalsumzug des Hundsänger Carnevalsvereins (HCV) gewesen, der sich alle vier Jahre durch das Westerwalddorf schlängelt. Die Corona-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Tradition. Doch der HCV ließ nicht locker und machte eine klare Ansage: „Der Zuch kom net – awer de Kreppelexpress!“ So war es trotz allem am Fastnachtssonntag nicht gar so still im Ort.