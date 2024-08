Plus Welschneudorf Welschneudorfer Zeitzeuge berichtet: Rückerhof war Wiege der rheinland-pfälzischen VFD Von Gastautor Carl Rücker i Carl Rücker und Ehefrau Ursula verbrachten viele schöne Momente mit Reitern, Lagerfeuer und Gesang auf dem Rückerhof. Foto: Archiv Carl Rücker Als Zeitzeuge sei er bei der Gründung des Landesverbands der Vereinigung für Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) dabei gewesen; nun wolle er von dessen Gründung erzählen, sagt Carl Rücker aus Welschneudorf. Dabei war er mehr: Bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen wird er als Gründungsmitglied ausgelobt. Lesezeit: 2 Minuten

Für unsere Zeitung hat der 94-Jährige die Geburtsstunde des Landesverbands, der am Wochenende zum 30. August seinen 50. Jahrestag in Schweighausen feiert, aufgeschrieben. „Anfang der 1970er-Jahre kam in der Jugend ein unerklärlicher Hang zum Pferd und zum Reiten auf. Junge Leute trafen sich auf dem Rückerhof, die nicht in Hallen ...