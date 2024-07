Weiterer Bauabschnitt an der Nisterbrücke: Betonage ist wie geplant verlaufen

Die Überbaubetonage der Nisterbrücke auf der B 414 zwischen Nister und Hachenburg sind am Wochenende planmäßig verlaufen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez in einer Presseinformation mit.

In einer konzertierten Aktion – zu der auch Nachtschichten gehörten – konnte am Wochenende die Überbaubetonage an der neuen Nisterbrücke durchgeführt werden. Damit sind die Arbeiten einen wichtigen Schritt vorangekommen. Foto: C-RM/Röder-Moldenhuaer

Trotz wechselnder Wetterbedingungen, Tag- und Nachtschichten, kleinerer technischer Herausforderungen und Störungen sei zu jeder Zeit teamorientiert und Hand in Hand gearbeitet worden, sodass dieser Bauabschnitt letztlich problemlos beendet werden konnte. „Diese großartige Leistung konnte nur durch das vorbildliche Zusammenspiel aller an der Betonage beteiligten Unternehmen und Institutionen erreicht werden. Der LBM Diez bedankt sich in diesem Zusammenhang, auch im Namen unseres Auftragnehmers, der Firma. Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co. KG, bei allen Beteiligten“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Besonders zu erwähnen seien neben der Firma Peter Gross die Unternehmen Kann Beton, Betonpumpendienst Häbel und Schönstetter Betonbau, die Betonprüfstelle Dreiländereck sowie das Team des LBM Diez und der Bauüberwachung der Masterstraßenmeisterei (MSM) Hachenburg.

Der Landesbetrieb Mobilität dankt allen Verkehrsteilnehmer und Anwohnern, insbesondere den Bürger von Hachenburg, Nister und Umgebung, für das entgegengebrachte Verständnis für die entstandenen Beeinträchtigungen. Der Brückenneubau bei Nister ist Teil eines groß angelegten Ausbaus der B 414 als wichtige Verbindungsstrecke durch den Westerwald.