Weiter Warten auf freie Fahrt: Bahnübergang bei Niedererbach ist noch gesperrt

Von Andreas Egenolf

i Während im Hintergrund der Bahnverkehr freie Fahrt hat, können Autofahrer und Co. den Bahnübergang in Niedererbach weiterhin nicht passieren, da der Landesbetrieb Mobilität noch keine Freigabe erteilt. Foto: Andreas Egenolf

Freie Fahrt sollte bereits seit 20. September wieder am Bahnübergang Niedererbach für Autofahrer und Co. herrschen, doch stattdessen versperren weiterhin Absperrungen die Überfahrt von und in Richtung Görgeshausen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) klärt auf Anfrage auf, warum der Bereich weiter gesperrt bleiben muss.