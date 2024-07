Plus Westerwaldkreis

Weisser Ring informiert in Montabaur: Cyberkriminalität ist Thema für jedes Alter

i Sabine Bätzing-Lichtenthäler (4. von links), Landesvorsitzende des Weissen Rings, und die Westerwälder Kreisbeigeordnete Gabi Wieland (5. von links) berichten, selbst von Hass im Netz betroffen zu sein. In Montabaur gab es eine Podiumsdiskussion vor dem historischen Rathaus. Foto: Katrin Maue-Klaeser

„Geht es um Kriminalität, denken viele nur an Taten in der realen Welt“, sagt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, und die Landesvorsitzende des Weissen Rings zählt auf: Diebstahl, Einbruch, Raub, Körperverletzung. Doch dabei, betont sie bei einer Podiumsdiskussion vor dem Montabaurer historischen Rathaus, würden Verbrechen in der digitalen Welt vergessen, obwohl sie für die Opfer sehr reale Auswirkungen haben. Es geht um Cyberkriminalität.