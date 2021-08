Eine Ära ist in der Verbandsgemeinde Wallmerod zu Ende gegangen: An der Spitze der 14 Feuerwehreinheiten mit ihren 371 aktiven Brandschützern sowie den zehn Jugendfeuerwehren und der Bambini-Feuerwehr steht nun Matthias Kremer (Wallmerod), der in feierlichem Rahmen durch Bürgermeister Klaus Lütkefedder zum neuen Wehrleiter ernannt wurde.