Plus Guckheim

Wehrführer-Urgestein Friedhelm Nass geht: Gucheimer Brandschützer unter neuer Leitung

i Anerkennung für das Engagement von Guckheims langjährigem Wehrführer Friedhelm Nass (3. von links) überbrachten (von links) VG-Bürgermeister Markus Hof, Wehrführer Daniel Jung und sein Stellvertreter Nikos Weidenfeller, Ortsbürgermeister Benjamin Becker, Wehrleiter Peter Baumann. Foto: Patrick Schäfer/FFW Guckheim

Dank an den zu verabschiedenden Wehrführer Guckheims, Friedhelm Nass: Am Freitagabend konnte Ortsbürgermeister Benjamin Becker zahlreiche Gäste im Dorfgemeinschaftshaus begrüßen. Alle waren zur Feierstunde gekommen, um das Engagement von Friedhelm Nass zu würdigen und die neue Wehrführung mit Daniel Jung und Nikos Weidenfeller als Stellvertreter in ihre neuen Ämter einzuführen.