Wehranlagen am Masselbach sollen weichen: Fische können Gewässer nach Rückbau ungehindert passieren

Fische können bald wieder ungestört im Masselbach schwimmen: Entlang des heimischen Gewässers, das die Verbandsgemeinden Ransbach-Baumbach und Höhr-Grenzhausen durchfließt und im Ortsteil Grenzau in den Brexbach mündet, werden bis zum Jahr 2027 sechs Wehranlagen zurückgebaut. Das hat der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ransbach-Baumbach in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Im Rahmen einer Kooperation mit der Nachbarkommune Höhr-Grenzhausen sollen die Wehre oder Sohlabstürze abgerissen werden. Dabei kümmert sich die VG Höhr-Grenzhausen federführend um die Ausschreibung der Planungsleistungen für alle sechs Anlagen, darunter zwei in alleiniger Zuständigkeit von Höhr-Grenzhausen, eine in Zuständigkeit von Ransbach-Baumbach und drei in gemeinsamer Zuständigkeit beider Kommunen.