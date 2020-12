Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 07:00 Uhr

Montabaur

Wegen Sexismus: Montabaur will Donaulied verbieten

Das umstrittene Donaulied soll bei Veranstaltungen der Stadt Montabaur nicht mehr gesungen werden. Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland kündigte an, einen entsprechenden Passus in die Verträge mit Musikern aufnehmen zu lassen, die beim Oktoberfest in der Westerwälder Kreisstadt auftreten.