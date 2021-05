Er stahl Papierhandtücher und schubste eine Putzfrau eine Treppe in einem Restaurant in Montabaur runter: Für sein Fehlverhalten hat den Mann nun das Amtsgericht Montabaur wegen räuberischen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe von einem halben Jahr verurteilt. Es war das Ergebnis einer Verhandlung, in der der 57-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Montabaur einen denkwürdigen Auftritt lieferte.