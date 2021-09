Wegen Platzmangel: Turnhalle soll für neues Feuerwehrhaus weichen

Drei Ortsgemeinden aus der Augst und die Verbandsgemeinde Montabaur lassen derzeit in einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie prüfen, ob der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses neben der Augst-Schule möglich ist. Hintergrund ist die unlängst beschlossene Fusion der Wehren aus Neuhäusel und Eitelborn, die von der VG grundsätzlich begrüßt wird. Allerdings sind die bisherigen Feuerwehrhäuser in den beiden Orten zu klein, um die fusionierte Feuerwehr dort unterbringen zu können. Darüber hinaus ist vor allem das Gebäude in Eitelborn sanierungsbedürftig.