Montabaur-Horressen

Durch den starken Wintereinbruch am Wochenende ist in Horressen erneut ein Baum auf die Buchenstraße gekracht und hat dabei einen Zaun des benachbarten Reiterhofs beschädigt. Mehrere Bäume gerieten darüber hinaus durch die matschige Schneelast in Schieflage, weshalb am Montag Sicherungsarbeiten durchgeführt und wacklige Bäume entfernt wurden. Dass von dem umstürzenden Baum niemand getroffen wurde, war nach Angaben von Ortsvorsteher Guido Fuchs pures Glück.