Montabaur

Wegen Markierungsarbeiten: Ausfahrt der A-3-Anschlussstelle Montabaur wird kurz gesperrt

Zur Ausführung von Markierungsarbeiten ist die Sperrung der Ausfahrt der A 3-Anschlussstelle (AS) Montabaur Richtungsfahrbahn Frankfurt notwendig. Die Arbeiten werden am Freitag in der Zeit von 21 bis etwa 23 Uhr ausgeführt. Die Verkehrsteilnehmer werden in dieser Zeit über die Anschlussstelle Diez umgeleitet.