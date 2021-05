Montabaur

Wegen Mahnwache für Angeklagten der linken Szene: Polizei sperrt am Amtsgericht Montabaur ab

Eine Gerichtsverhandlung hat am Donnerstag am Amtsgericht Montabaur für eine großflächige Absperrung vor dem Gebäude in der Bahnhofsstraße gesorgt.