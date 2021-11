Für seine Anzeige gegen die Leitung des Forstamtes Neuhäusel wegen „Kahlschlägen auf der Montabaurer Höhe“ (wir berichteten) erhält der bekannte Förster und Buchautor Peter Wohlleben jetzt Zustimmung von verschiedenen Seiten. So hat sich der Großseifener Bürger Dieter Huthmacher am 19. November in einer E-Mail an die Staatsanwaltschaft Koblenz der Strafanzeige Wohllebens angeschlossen.