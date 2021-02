Wegen Eisregen: Mehrere Bäume auf A 48 gestürtzt

Schlechte Witterungsverhältnisse haben am Sonntagmorgen für eine Sperrung der Autobahn 48 zwischen Höhr-Grenzhausen und dem Dreieck Dernbach gesorgt. Aufgrund von Eisregen waren mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt.

Da noch weitere Bäume entlang der Fahrbahn auf die Autobahn zu kippten drohten, wurde die Autobahn an der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen für mehrere Stunden gesperrt, wie die Autobahnpolizei Montabaur mitteilte. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, an der AS Höhr-Grenzhausen abzufahren und die Umleitungsstrecke der L307 zu nutzen.

Die Autobahnpolizei Montabaur, die FFW Ransbach-Baumbach und die Autobahnmeisterei Heiligenroth befanden sich vor Ort, um die Strecke zu sichern, bzw. die Fahrbahn zu reinigen.