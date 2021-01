Westerwaldkreis

Die Vorstellung, sich am Wahlsonntag, dem 14. März, in eine stark frequentierte Kabine zu setzen, in Ruhe den Stimmzettel zu studieren und seine Kreuzchen zu platzieren, erscheint vielen angesichts der Covid-19-Pandemie abwegig. Geht der Trend ohnehin seit Jahren zur Briefwahl, werden vermehrt Stimmen laut, die fordern, die Stimmabgabe für die Landtagswahl ganz auf den Postweg zu verlegen.