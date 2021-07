Wegen Corona: Frische Luft für Wirgeser Schulen

In Wirgeser Schulen können Kinder und Jugendliche buchstäblich aufatmen. Denn die Verbandsgemeinde Wirges investiert mit Hilfe des Bundes kräftig in neue Lüftungsanlagen sowie in die Nachrüstung bestehender Lüftungssysteme mit infektionsschutzgerechten Luftfiltern und hoher Luftumwälzung. In seiner jüngsten Sitzung hat der Verbandsgemeinderat das rund 1 Million Euro teure Großprojekt angestoßen und einstimmig die Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben. Damit liegt die Kommune gut im Zeitplan: Die Förderanträge müssen bis zum 31. Dezember dieses Jahres eingereicht sein. Ziel der Investition ist es, das Corona-Infektionsrisiko in Schulen zu senken. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass Kinder unter 12 Jahren derzeit nicht gegen Covid 19 geimpft werden können.