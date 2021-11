Montabaur

Wegen Baumpflegearbeiten: Bahnhofstraße in Montabaur am Samstag gesperrt

Am Schlossberg in Montabaur stehen Baumpflegearbeiten an. Los geht es damit am Samstag, 20. November, um 7 Uhr. Für die Arbeiten ist es erforderlich, die Bahnhofstraße zwischen dem Verkehrskreisel Alleestraße und der Einmündung Wallstraße vollständig für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Das betrifft auch die dortigen Parkplätze.