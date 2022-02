Wegen Bauarbeiten: L 315 bei Molsberg ist ab Montag monatelang voll gesperrt

Das Ausbauende liegt kurz vor der Kreuzung zur L 314 zwischen den Orten Hundsangen und Thalheim. „Starke Rissbildungen und sich setzende Fahrbahnränder prägen die Fahrbahn bereits seit mehreren Jahren“, erläutert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez in einer Presseinfo die Maßnahme.

„Provisorische Instandsetzungsarbeiten des Fahrbahnoberbaus sind immer häufiger notwendig, da die Untergrundbeschaffenheit keine ausreichende Standfestigkeit bietet. Um die teilweise nur 4,30 Meter breite Landesstraße, die relativ geringe Verkehrszahlen hat, wirtschaftlich zu sanieren und auf eine gleichmäßige Breite von fünf Metern auszubauen, wird der 1800 Meter lange Fahrbahnabschnitt überwiegend im sogenannten Hocheinbau und nur teilweise im Vollausbau erneuert.“ So will man auch die durch die vorhandenen Kuppen bedingten schlechten Sichtverhältnisse verbessern.

Bei der Erneuerung sind außer der Strecken-Charakteristik auch die Entwässerungseinrichtungen zu optimieren. Ein Teil der bestehenden seitlichen Mulden werden nachprofiliert. In angrenzenden Straßenseitenstreifen werden Drainageleitungen und Versickerungsmulden seitlich des Fahrbahnrandes angelegt, um den Straßenunterbau zu entwässern. Anfallendes Oberflächenwasser wird teils über seitliche Sicker- und Retentionsmulden abgeleitet sowie über bereits vorhandene Gräben seitlich der Fahrbahn abgeführt, um den optimalen Abfluss größerer Wassermengen wieder herzustellen.

Insgesamt kosten die Arbeiten auf dem 1,8 Kilometer langen Teilstück rund 930.000 Euro. Wegen der geringen Fahrbahnbreite ist eine Vollsperrung erforderlich. Auch wegen der Instandsetzung des gesamten Fahrbahnaufbaus in Teilflächen ist ein Aufrechterhalten des täglichen Verkehrsaufkommens nicht realisierbar. Durch die Vollsperrung ist eine Fertigstellung der Bauarbeiten bis Anfang August möglich, wenn das Wetter mitspielt und es relativ trocken bleibt.

„Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer, die Sperrung zu beachten“, so der LBM Diez: „Bitte beachten Sie die Beschilderung, und befahren Sie nicht den Baustellenabschnitt. Kunden anliegender Gewerbebetriebe können sich bei diesen über die Zufahrtsmöglichkeiten informieren. Für alle Verkehrsteilnehmer wird eine großräumige Umleitung eingerichtet und entsprechend örtlich ausgeschildert.“

Die Umleitungsstrecke führt über die L 314 von Thalheim kommend bis nach Hundsangen. An der Kreuzung zwischen der Bundesstraße 8 und der L 314 führt die Umleitung rechts über die B 8 nach Wallmerod. In Wallmerod biegen die Verkehrsteilnehmer rechts in die Molsberger Straße ab und gelangen anschließend über die L 315 nach Molsberg.

Zusätzliche Informationen und eine Übersicht zur Umleitung findet man unter verkehr.rlp.de.