Insgesamt 36 Jahre lang hatte Gerhard Steup beim Dorf- und Verschönerungsverein in Homberg als Vorsitzender die Zügel in der Hand. Nachdem Steup bereits vor zwei Jahren seinen Abschied angekündigt hatte, war es nun soweit. Eine Ära ging zu Ende. Doch bleibt der 64-Jährige dem Verein auch weiter erhalten – als Ehrenmitglied. Seine Nachfolge im Vorsitz tritt nunmehr Christoph Weyel an.