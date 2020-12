Westerburg

„Ab Montag wird der Austausch der Wasserzähler in der Verbandsgemeinde Westerburg aufgrund der aktuellen Situation ausgesetzt“, diesen Entschluss fasste VG-Bürgermeister Markus Hof gemeinsam mit Werkleiter Jörg Pfaff am Freitagnachmittag. Noch in den vergangenen Tagen hatte die von der Verbandsgemeinde beauftragte Firma wie geplant die Wasseruhren ausgetauscht.