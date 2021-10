In der Kita Himmelfeld in Montabaur wurde Feuchtigkeit in den Wänden des Anbaus festgestellt. Inzwischen ist klar: Der Schaden ist so gravierend, dass die gesamte Kita während der Sanierung des Gebäudeteils in ein Containerdorf ausgelagert werden muss. Dieses soll auf dem Gelände der Caritas-Werkstätten an der Oderstraße aufgebaut. Derweil haben die Ursachenforschung und die juristische Aufarbeitung des Wasserschadens begonnen.