Plus Görgeshausen Wasser als Zankapfel: Wenn es am Dorfbrunnen Schläge hagelt Der Dorfbrunnen aus Görgeshausen lockt seit Jahrzehnten Menschen aus der Region an, die dort kanisterweise Wasser holen, egal, ob zum Kaffeekochen, fürs heimische Aquarium oder zum Trinken – dass es dabei nicht immer reibungslos läuft, zeigt ein Vorfall, mit dem sich jüngst der Rat der Westerwaldgemeinde beschäftigen musste. Von Andreas Egenolf

Konkret geht es um einen Vorfall, der sich bereits am 31. August dieses Jahres zugetragen haben soll. Ein Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis wendete sich mit einem in Teilen polemischen Schreiben an Ortsbürgermeister Martin Bendel. Darin schildert der Mann, wie er am letzten August-Tag aus seinem Wohnort nach Görgeshausen gefahren war, ...