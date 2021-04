Nachdem die CDU ihre K-wie-Kanzler-Frage inzwischen beantwortet hat, ging es in einer Videokonferenz der CDU-Kreistagsfraktion am Mittwochabend um eine weitere K-Frage, die im zweiten Jahr in Folge viele Westerwälder umtreibt, wie Fraktionssprecher Stephan Krempel augenzwinkernd anmoderierte: Was wird aus der Kirmestradition?