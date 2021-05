Die 47-Jährige Heidi Perpeet ist die erste Ortsbürgermeisterin von Leuterod. Seit August 2019 ist die zweifache Mutter und Mitarbeiterin der SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Tanja Machalet im Bürgerbüro in Wirges im Amt. Kurz darauf kam Corona. Wir haben mit der Kommunalpolitikerin, die in Hilgert aufwuchs und seit 2004 mit Mann und zwei Söhnen in Leuterod wohnt, über ihr Dorf gesprochen.