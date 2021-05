Warten auf den Startschuss: Wäller Freibäder könnten jederzeit ihre Pforten öffnen

Im Mai öffnen üblicherweise die Freibäder der Region. Nun lädt das Wetter bislang nicht gerade zu einem erfrischenden Bad ein, doch spätestens, wenn es sommerlich warm wird, wären viele Schwimmbegeisterte und vor allem Familien glücklich, die Badesaison eröffnen zu dürfen. Die Betreiber der Bäder stehen bereit: Die Vorbereitungen sind im Gange, teilweise bereits vollendet – binnen weniger Tage könnte der Betrieb aufgenommen werden. Die Erfahrungen mit pandemiekonformen Hygiene- und Abstandsbestimmungen sind durchweg gut. Was fehlt, ist das Okay von Bund und Land in Form geänderter Corona-Gesetze und -Verordnungen.