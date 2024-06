Plus Westerburg

War es Reizgas? 21 Kinder an der Realschule plus in Westerburg klagen über Symptome

i An der Realschule plus in Westerburg läuft seit Freitagvormittag ein Großeinsatz der Rettungskräfte. Es besteht der Verdacht einer Reizgasattacke. 21 Kinder klagen über Symptome. Foto: Ulrike Preis

An der Realschule plus in Westerburg gibt es seit Freitagvormittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte: Es besteht der Verdacht, dass missbräuchlich Reizgas in der Schule versprüht wurde. Nach Angaben der Feuerwehr Westerburg gibt es derzeit 21 betroffene Kinder, die über Symptome wie tränenden Augen, Hustenreiz etc. klagen.