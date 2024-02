Hat ein Wolf in der Nacht zum Sonntag zwei Schafe vom Hof Holzenthal in Niedersayn-Karnhöfen gerissen? Fotos der zerfetzten Kadaver legen die Vermutung nahe, dass hier, wie in jüngerer Vergangenheit bereits mehrfach im Raum Westerwald, ein großes Raubtier zugeschlagen hat. Klarheit sollen nun Untersuchungen bringen.