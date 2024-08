Plus Nomborn

War es ein benachbarter Kirmesverein? Erneuter Bannerklau wird für Nomborn zum Ärgernis

Von Andreas Egenolf

i Mit diesem Bauzaunbanner machte der Nomborner Vereinsring jüngst öffentlich auf wiederholte Diebstähle von Werbung für die Kirmes in der Westerwaldgemeinde aufmerksam. Foto: Andreas Egenolf

Für Stirnrunzeln bei dem einen oder anderen Autofahrer sorgte im Juli ein mittlerweile entfernter Bauzaunbanner, der an der L 318 auf Höhe von Nomborn zu lesen war. „Nur Neider klauen Banner“ stand dort in Großbuchstaben geschrieben. Doch was steckt hinter dieser Botschaft? Wir haben uns auf Spurensuche begeben.