Westerburg

Sie hatte nachweislich keine Drogen und keinen Alkohol zu sich genommen, sie stand nicht unter Medikamenteneinfluss, und sie war auch nicht durch ihr Handy abgelenkt. Bis heute hat die 30-jährige Ingenieurin keine Antwort darauf gefunden, wieso es am 30. April vergangenen Jahres zwischen Steinebach an der Wied und Hachenburg zu diesem tragischen Verkehrsunfall kam, bei dem sie auf der L 292 mit ihrem VW Golf den Radfahrer Frank M. tödlich erfasste. Ein Strafgericht in Westerburg stellte das Verfahren jetzt gegen Zahlung einer Geldauflage von 1500 Euro vorläufig ein. Das Gericht ersparte damit den Beteiligten einen mit hoher Wahrscheinlichkeit nervenaufreibenden Prozess.