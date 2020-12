Selters/Mainz

Wie sehr sich Walter Frohneberg dem Ehrenamt verbunden fühlt, zeigt unter anderem seine Mailadresse: Sie beginnt „vdkfrohneberg“. Mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ist der Selterser nun allerdings von Justizminister Herbert Mertin nicht direkt für sein Engagement im Sozialverband VdK geehrt worden, sondern für seine langjährige Tätigkeit am Sozialgericht Koblenz und am Landessozialgericht in Mainz.